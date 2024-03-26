В Сеченовском университете разработали способ лечения нейродегенеративных заболеваний

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Специалисты кафедры анатомии и гистологии человека Первого МГМУ имени И. М. Сеченова впервые в России предложили использовать белки теплового шока массой 70 килодальтон для борьбы с нейродегенерацией. Об этом "Газете.ру" рассказала пресс-служба вуза.

Как отметили ученые, заболеваемость такими нейродегенеративными заболеваниями, как болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, боковой амиотрофический склероз, – стремительно растет. На сегодняшний день все эти патологии остаются неизлечимыми.

Вышеперечисленные недуги протекают длительное время и значительно снижают качество жизни людей – у пациентов наблюдается потеря памяти, нарушение координации и двигательной активности. Специалисты добавили, что указанные факторы могут привести человека к инвалидности.

Одним из наиболее перспективных направлений для лечения стало применение белков теплового шока массой 70 килодальтон.

"У нас в лаборатории есть трансгенные линии мышей, у которых идет активная продукция белков теплового шока. Их мы скрещиваем с двумя другими линиями, у которых развиваются состояния, моделирующие развитие бокового амиотрофического склероза и болезнь Альцгеймера. Их потомство в себе будет нести оба гена: повышенная продукция белков теплового шока и болезней Альцгеймера или бокового амиотрофического склероза", – рассказал доцент кафедры анатомии и гистологии человека Сеченовского Университета Геннадий Пьявченко.

Как предполагают ученые, регулярное повышение продукции белков теплового шока будет замедлять развитие нейродегенеративных заболеваний либо практически полностью их убирать.

В настоящий момент, по словам специалистов, мыши начали давать потомство, на котором ученые начнут изучать эффекты нового похода.

Ранее в Сеченовском университете сообщили о работе над созданием индивидуального профиля сенсибилизации, позволяющего определить всю совокупность аллергенов, к которым чувствителен человек в разных регионах РФ. Проект призван не только оценить потребности регионов, но и создать для них линейку молекулярных вакцин.