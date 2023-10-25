В РФ зарегистрировали новый препарат против гепатита В

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Российский препарат против гепатита В "Антигеп-Нео" прошел клинические испытания. Он получил регистрационное удостоверение, сообщается в телеграм-канале госкорпорации "Ростех".

"Компания НПО "Микроген", входящая в холдинг "Нацимбио" госкорпорации "Ростех", получила удостоверение Минздрава России о регистрации лекарственного препарата против гепатита B", – отмечается в заявлении.

Уточняется, что данный препарат оказался первым внутривенным специфическим иммуноглобулином для профилактики гепатита у детей и взрослых в РФ. Его также могут принимать граждане с наличием повышенного риска заражения гепатитом В перед операциями, повторной гемотрансфузией и гемодиализом, органной и клеточной трансплантацией.

В госкорпорации рассказали, что "Антигеп-Нео" создали на основе собственной запатентованной НПО "Микроген" технологии получения высокоочищенных и безопасных от вирусов иммуноглобулинов класса G.

"Наше ноу-хау позволяет создавать препараты на основе плазмы крови с качественными характеристиками самого последнего поколения", – добавил заместитель гендиректора госкорпорации Александр Назаров.

Ранее Минздрав России разработал критерии оказания медицинской помощи пациентам с гепатитом С. Лечение пациентов современными препаратами позволит снизить риски развития заболевания. Современные препараты для лечения гепатита C являются эффективными. Их прием разрешен с трех лет.

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