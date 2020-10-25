Врач рассказал о распространенных ошибках в ношении масок

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Кандидат медицинских наук, глава ЛОР-клиники, врач высшей категории Владимир Зайцев рассазал об основных ошибках в ношении масок, которые могут привести к заражению коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.
Эксперт отметил, что весной горожане относились к заболеванию более настороженно. Теперь, считает Зайцев, люди стали относиться к маскам более равнодушно. Он отметил, что зачастую граждане надевают маску только для того, чтобы их не оштрафовали или пустили в магазин.
"То есть если маска есть, то она на подбородке, а смысла в этом никакого нет. Или она рот закрывает, а нос не закрывает, либо она используется не в течение нескольких часов, а неделями", – отметил Зайцев.
Также специалист заявил, что многие забывают о том, что нельзя трогать лицо, нос, глаза – особенно после касания кнопок домофона или поручней в транспорте.
Зайцев рекомендовал горожанам не пренебрегать санитайзерами и чаще пользоваться антисептиками.
"Контактным путем тоже может инфекция передаваться", – напомнил эксперт.
По словам Зайцева, очень часто люди не соблюдают социальную дистанцию.
"Идеальный вариант у тех, кто уезжает куда-то за город. Там, конечно, народа мало, ты находишься на своем участке, и вероятность заразиться минимальна", – заключил врач.
Ранее вирусолог оценил эффективность зимних перчаток для защиты от COVID-19. Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев заявил, что зимние перчатки могут снизить риск заражения коронавирусом.
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