Врач рассказала, почему кровь на анализы берут из безымянного пальца

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Главный врач Центра крови имени О. К. Гаврилова Ольга Майорова объяснила, почему кровь на анализ берут именно из безымянного пальца. По ее словам, он реже двигается и, как следствие, меньше травмируется.
"Потому что этот палец реже каким-то образом травмируется и используется. Если указательным, большим и средним вы часто пользуетесь, то безымянный как бы вне зоны использования. Мизинец слишком маленький, в нем хуже кровоснабжение", – сказала Майорова радиостанции "Говорит Москва".
Врач также отмечает, что рана после взятия крови на безымянном пальце заживает быстрее, что снижает вероятность инфицирования. Кроме того, тонкая кожа позволяет сделать прокол менее болезненно.
Ранее терапевт объяснил, как действовать после контакта с больным COVID-19. Специалист подчеркнул, что вероятность инфицирования после контакта с заболевшим не близится к 100 процентам. По этой причине врач не советует сразу идти и делать ПЦР-тест.
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