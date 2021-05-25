Система сертификатов вакцинации в ЕС будет запущена поэтапно с середины июня

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель заявили о запуске системы сертификатов вакцинации в ЕС с середины июня. Об этом сообщает ТАСС.

Так, страны – участницы Евросоюза уже этим летом смогут подключиться к европейской базе данных "зеленых пропусков", говорится в сообщении.

Как отметил Мишель, постепенный запуск этой системы позволит Европе с середины июня начать восстановление свободы перемещения внутри сообщества.

Ранее стало известно, что сертификаты о вакцинации начнут действовать на всей территории ЕС с 1 июля. Такое заявление сделала министр здравоохранения Испании Каролина Дариас.

В качестве предварительного срока, когда в Евросоюзе заработает система сертификатов о вакцинации от COVID-19, назывался июнь. С документом путешествовать смогут те, кто уже переболел либо вакцинировался или же здоров и имеет отрицательный тест.