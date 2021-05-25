Система сертификатов вакцинации в ЕС будет запущена поэтапно с середины июня

18:15
Фото: ТАСС/Antonio Balasco via www.imago-images.de
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель заявили о запуске системы сертификатов вакцинации в ЕС с середины июня. Об этом сообщает ТАСС.
Так, страны – участницы Евросоюза уже этим летом смогут подключиться к европейской базе данных "зеленых пропусков", говорится в сообщении.
Как отметил Мишель, постепенный запуск этой системы позволит Европе с середины июня начать восстановление свободы перемещения внутри сообщества.
Ранее стало известно, что сертификаты о вакцинации начнут действовать на всей территории ЕС с 1 июля. Такое заявление сделала министр здравоохранения Испании Каролина Дариас.
В качестве предварительного срока, когда в Евросоюзе заработает система сертификатов о вакцинации от COVID-19, назывался июнь. С документом путешествовать смогут те, кто уже переболел либо вакцинировался или же здоров и имеет отрицательный тест.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: