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Город

10:58

Гематологический корпус больницы имени Боткина открыли после ремонта

медицина город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Новый гематологический корпус городской клинической больницы имени Боткина снова готов принимать пациентов, сообщили представители столичного департамента здравоохранения на официальном сайте.

До этого в медицинском учреждении был ремонт, сейчас он завершен.

"В корпусе круглосуточно работает 120 гематологических коек, установлено 1,1 тысячи единиц современного медицинского оборудования", – говорится в сообщении Депздрава. Отмечается, что новый корпус является основной клинической базой Московского городского гематологического центра.

По расчетам специалистов, в новом корпусе Боткинской больницы смогут проходить лечение около 6 тысяч пациентов в год.

С окончанием ремонтных работ корпус увеличил пропускную способность в 1,5 раза. Там сосредоточили полный цикл помощи больным с онкологическими гематологическими заболеваниями. В итоге станет возможным осуществлять высокодозную химиотерапию, требующую специальных условий.

Ранее сообщалось, что социальная гостиница для онкобольных детей появится в Москве.

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