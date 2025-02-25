Столичные врачи вылечили женщину от регулярных обмороков из-за стресса

Фото: телеграм-канал "Московская медицина"

Врачи ГКБ № 52 вылечили 46-летнюю пациентку, которая регулярно падала в обморок из-за стресса. Об этом в телеграм-канале сообщает пресс-служба столичного Депздрава.

По информации ведомства, впервые женщина упала в обморок в 14 лет при сдаче крови натощак, в дальнейшем обмороки случались несколько раз в год в душных помещениях и при эмоциональном стрессе.

Пациентка неоднократно обращалась к врачам в поликлинике по месту жительства, обследовалась, но патологию не обнаружили. После очередного обморока она по совету знакомых обратилась к врачу-аритмологу в ГКБ № 52.

В медучреждении рассказали, что перед потерей сознания женщина также испытывала сильную слабость и приступы страха. Врач проанализировал результаты холтеровского мониторирования ЭКГ и предположил, что у пациентки вазовагальные обмороки – кратковременная утрата сознания, обусловленная рефлекторным расширением сосудов или замедлением сердечного ритма из-за повышения возбудимости вегетативной нервной системы.

Медики сделали специальный тест, спровоцировав у женщины типичный для нее обморок. После уточнения диагноза они спланировали лечение.

Пациентке провели кардионейроаблацию – операцию, смысл которой в устранении чрезмерного влияния центральной нервной системы на собственный ритм сердца и внутрисердечное проведение, путем радиочастотной аблации ряда зон сердечной ткани. Послеоперационный период прошел без осложнений, через три дня женщину выписали домой под амбулаторное наблюдение терапевта и кардиолога.

Спустя три месяца она пришла на консультацию к врачу-аритмологу для контроля эффективности процедуры – обмороки не повторялись, отметили в ГКБ № 52.

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