Число малоинвазивных операций в столице за пять лет увеличилось почти вдвое

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В столичных клиниках за пять лет почти в два раза увеличилось число малоинвазивных операций благодаря современному медицинском оборудованию. Проводить высокотехнологичные операции помогли также эндоскопические методы, позволяющие снизить травматичность и сократить сроки послеоперационной реабилитации. Об это говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"За последние несколько лет количество таких операций увеличилось до 72,5 процента – это почти вдвое больше, чем в 2015 году. Это позволяет снизить риск для здоровья пациентов и значительно сократить сроки госпитализации и послеоперационной реабилитации", – приводятся в материале слова главврача Боткинской больницы Алексея Шабунина.
Как отмечается, в прошлом году в клиниках столицы врачи-хирурги и врачи-эндоскописты в плановом и экстренном порядке оказали медицинскую помощь более чем 200 тысячам больных, провели свыше 170 тысяч различных операций.
Ранее сообщалось, что столица закупила 31 современный аппарат МРТ для больниц. Эти аппараты позволят проводить более точную диагностику. Новые томографы работают по технологии микроциркулярного охлаждения. Они потребляют семь литров жидкого гелия, старые – 1,5 тысячи литров.
Кроме того, в столице в единую цифровую сеть объединили 1,3 тысячи цифровых диагностических устройств, среди которых аппараты КТ и МРТ, маммографы, денситометры, рентгенографические комплексы, флюорографы и ангиографы.
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