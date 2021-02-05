Более 30 современных аппаратов МРТ закупили для московских больниц

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Столица закупила 31 современный аппарат МРТ для больниц. Эти аппараты позволят проводить более точную диагностику, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, один аппарат МРТ уже установили в городской клинической больнице имени Кончаловского.

"Новые аппараты подключат к единой цифровой платформе, которая дает врачам и пациентам удобный доступ к медицинским данным. Один новый МРТ-аппарат уже установлен и введен в эксплуатацию в больнице имени Кончаловского в Зеленограде. Пройти обследование на уникальном и самом современном оборудовании теперь сможет большее количество пациентов", – приводятся слова Раковой на портале мэра и правительства Москвы.

Вице-мэр отметила, что в комплектацию новых аппаратов входят не только базовые приложения, но и те, которые используются для диагностики экспертного уровня.

Новые томографы работают по технологии микроциркулярного охлаждения. Они потребляют семь литров жидкого гелия, старые – 1,5 тысячи литров.

В материале говорится, что получившие новые аппараты медучреждения смогут обслуживать большее количество пациентов и работать почти бесперебойно даже при возникновении нештатных ситуаций.

Как уточняется, новые томографы обладают большим диаметром кольца гентри: это позволит проводить исследования крупных пациентов.

Аппараты подключат к единому радиологическому информационному сервису Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕРИС ЕМИАС).

Ранее сообщалось, что в столице в единую цифровую сеть объединили 1,3 тысячи цифровых диагностических устройств, среди которых аппараты КТ и МРТ, маммографы, денситометры, рентгенографические комплексы, флюорографы и ангиографы.

По словам Раковой, благодаря этому во время приема врач-клиницист видит заключение рентгенолога в электронной медкарте и при необходимости может сразу же посмотреть изображение – это помогает ему поставить диагноз или назначить дополнительное обследование.

