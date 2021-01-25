Врач рассказал, когда лучше вакцинироваться переболевшим COVID-19

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Переболевшим коронавирусной инфекцией не стоит вакцинироваться, пока еще сохраняются антитела. Прививаться стоит через через шесть-девять месяцев после болезни, приводит Агентство "Москва" заявление врача-инфекциониста, доктора медицинских наук Николая Малышева.

"Переболело 2% населения. Соответственно, им предложено вакцинироваться через шесть-девять месяцев после того, как они переболели COVID-19", – сообщил Малышев. По словам врача, антитела после коронавируса остаются у человека на шесть-девять месяцев.

Кроме того, Малышев добавил, что делать прививку от коронавируса переболевшим нужно в том случае, если антитела в крови достигают нижнего порога. Медик напомнил, что иногда бывают случаи повторного заболевания COVID-19.

В России 18 января стартовала масштабная вакцинация. Прививку граждане страны могут сделать одним из двух зарегистрированных в стране препаратов – "Спутником V" или "ЭпиВакКороной".