Мобильные пункты вакцинации завершат работу в столице 1 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мобильные пункты вакцинации против гриппа завершат работу 1 ноября. Пункты работают около станций метро, МЦК, во флагманских центрах "Мои документы", один пункт находится рядом с железнодорожной платформой, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.

"Вакцинация горожан против гриппа началась в столице 4 сентября. Прививку можно сделать не только в поликлинике, но и в мобильном пункте. Они работают последнюю неделю, до 1 ноября включительно", – говорится в сообщении.

Руководитель департамента Алексей Хрипун подчеркнул, что процедура ничем не отличается от той, которая проводится в поликлинике.

"В этом году здесь защитились от гриппа более 200 тысяч человек", – отметил глава ведомства.

Сделать прививку в поликлиниках можно до 30 ноября.

Ранее Роспотребнадзор призвал работодателей активизировать работу по вакцинации сотрудников. В ведомстве напомнили, что в случае затруднения дыхания или одышки, болях в груди или животе, внезапного головокружения, спутанности сознания, рвоте, повышении температуры следует незамедлительно обратиться к врачу, поскольку эти симптомы могут сигнализировать о наступлении гриппа.

По данным Минздрава, около 23% жителей страны прошли вакцинацию от гриппа и ОРВИ с начала прививочной кампании. В сезоне 2019–2020 годов задействовано несколько эффективных и безопасных отечественных трехкомпонентных вакцин, а также четырехкомпонентная вакцина, применяемая только для взрослых.