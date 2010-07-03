Участники "Активного гражданина" выбрали лучших врачей узких специальностей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пользователи проекта "Активный гражданин" выбрали лучших московских докторов узких специальностей. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Подобное голосование проходило впервые. Ранее москвичи принимали участие в выборе лучших терапевтов и врачей общей практики. В этом году можно было проголосовать за офтальмологов, оториноларингологов, урологов, хирургов, неврологов, кардиологов и эндокринологов.

В голосовании, которое проходило в два этапа, приняли участие более 170 тысяч человек. Всем победителям конкурса вручат почетные грамоты и сувениры от департаменты здравоохранения Москвы и портала "Активный гражданин".

Конкурс "Лучший врач" проводится в Москве с 2015 года. Оценить работу врача можно было по 10-балльной шкале. Для определения победителя использовался средний балл. На основании этих средних результатов и был составлен рейтинг.

