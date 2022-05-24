Гебрейесус переизбран на должность гендиректора ВОЗ

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедром Аданом Гебрейесус повторно займет этот пост. Такое решение приняла 75-я Всемирная ассамблея здравоохранения.

"75-я Всемирная ассамблея здравоохранения по предложению Исполнительного комитета назначает доктора Тедроса Аданома Гебрейесуса в качестве генерального директора Всемирной организации здравоохранения", – объявил юридический советник ВОЗ.

Для Гебрейесуса предстоящий период во главе организации станет уже вторым – специалист ранее занимал этот пост с 2017 года. Таким образом, гендиректор отработает еще один пятилетний срок.

Ранее представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович выступила на IV Международном конгрессе "Health age. Активное долголетие" и заявила о сокращении продолжительности жизни в мире на два года из-за пандемии коронавируса.

