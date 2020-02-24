В Пермском крае накажут фельдшеров, которые волокли пациента к скорой

Фото: телеграм-канал "Подъем"
В Пермском крае привлекут к дисциплинарной ответственности фельдшеров, виновных в неподобающем обращении с пациентом, сообщает РИА Новости со ссылкой на краевой Минздрав.
Так в ведомстве прокомментировали видеоролик, размещенный в социальной сети, на котором несколько человек в форме фельдшеров волокут пациента к машине скорой помощи по асфальту. На вопрос очевидцев, почему его не положили на носилки, фельдшер ответил, что "носилки предназначены для больных, а он весь грязный".
В Минздраве напомнили, что медики обязаны выезжать на все поступающие вызовы, а состояние алкогольного опьянения – не повод для отказа в оказании экстренной медицинской помощи.
"Если пациенту не оказать своевременную помощь, он может впасть в кому. Выпивший человек – это такой же пациент, как и все", – говорится в сообщении.
Также отмечается, что от человека может пахнуть алкоголем или ацетоном при обострении различных заболеваний, к примеру, сахарного диабета.
В январе травматолог в Омске отказался вести прием пациентов, сославшись на низкую зарплату и приписки для страховых компаний. 71-летний дежурный врач-травматолог городской поликлиники №1 пришел на работу и заявил, что устал от тяжелой работы за маленькую зарплату и больше не хочет делать "приписки" для страховых фирм.
Кроме того, он признался, что выпил спиртного. Позднее травматолога заменили на другого врача. В настоящее время мужчина написал заявление на увольнение.
В Мурманской области хирург доверил студентам проведение операции по ампутации конечности. Врач не принимал участия в хирургическом вмешательстве, а лишь раздавал указания.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: