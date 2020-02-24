В Пермском крае накажут фельдшеров, которые волокли пациента к скорой

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В Пермском крае привлекут к дисциплинарной ответственности фельдшеров, виновных в неподобающем обращении с пациентом, сообщает РИА Новости со ссылкой на краевой Минздрав.

Так в ведомстве прокомментировали видеоролик, размещенный в социальной сети, на котором несколько человек в форме фельдшеров волокут пациента к машине скорой помощи по асфальту. На вопрос очевидцев, почему его не положили на носилки, фельдшер ответил, что "носилки предназначены для больных, а он весь грязный".

В Минздраве напомнили, что медики обязаны выезжать на все поступающие вызовы, а состояние алкогольного опьянения – не повод для отказа в оказании экстренной медицинской помощи.

"Если пациенту не оказать своевременную помощь, он может впасть в кому. Выпивший человек – это такой же пациент, как и все", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что от человека может пахнуть алкоголем или ацетоном при обострении различных заболеваний, к примеру, сахарного диабета.

В январе травматолог в Омске отказался вести прием пациентов, сославшись на низкую зарплату и приписки для страховых компаний. 71-летний дежурный врач-травматолог городской поликлиники №1 пришел на работу и заявил, что устал от тяжелой работы за маленькую зарплату и больше не хочет делать "приписки" для страховых фирм.

Кроме того, он признался, что выпил спиртного. Позднее травматолога заменили на другого врача. В настоящее время мужчина написал заявление на увольнение.

В Мурманской области хирург доверил студентам проведение операции по ампутации конечности. Врач не принимал участия в хирургическом вмешательстве, а лишь раздавал указания.