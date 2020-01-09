В столичной больнице родился ребенок с 10-сантиметровым тромбом в пуповине

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Врачи больницы имени Иноземцева помогли родиться ребенку с четырехкратным обвитием и тромбозом пуповины, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения столицы.

В учреждение обратилась пациентка на 34-й неделе беременности. Женщину беспокоило, что плод стал меньше двигаться.

На УЗИ обнаружили, что в пуповине всего два сосуда вместо трех. В одном из них находился большой тромб около 10 сантиметров длиной, а у пациентки наблюдалась плацентарная недостаточность.

Врачи приняли решение о проведении экстренного кесарева сечения. В результате операции на свет появилась девочка весом 2,5 килограмма с четырехкратным тугим обвитием пуповины вокруг шеи. Несмотря на недоношенность, ребенок был в хорошем состоянии и дышал самостоятельно.

Мама и малышка выписалась домой на четвертые сутки после операции, сейчас ребенок находится под наблюдением врачей детского стационара. Ее состояние опасений у медиков не вызывает.