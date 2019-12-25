Московские врачи удалили обломки костей из нерва пациента

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Врачи Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии имени Свержевского департамента здравоохранения Москвы удалили отломки костей из лицевого нерва пациента и вылечили его от паралича левой половины лица. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичный департамент здравоохранения.

Там рассказали, что в институт оториноларингологии обратился 40-летний пациент с жалобами на снижение слуха на левое ухо, шум в нем и асимметрию лица из-за паралича с левой стороны.

"Пациент не мог закрыть глаза полностью, надуть щеки и шевелить бровями и так далее. Проблема появилась после того, как мужчина за пять месяцев до этого упал со стремянки с высоты около 3 метров, после чего четверо суток находился в коме", – рассказали в Депздраве.

Отмечается, что врачи провели компьютерную томографию пациенту, по результатам которой выявили сдавленный костными осколками лицевой нерв. Специалисты уточнили, что обычно для лечения нерва необходимо оперативное хирургическое вмешательство.

В ведомстве пояснили, что в данном случае операцию удалось провести только через пять месяцев после травмы, в ходе которой врачи удалили пациенту костные отломки, расположившиеся на всем протяжении периферического отдела нерва.

"После декомпрессии лицевой нерв остался сохранен. Уже на 10 сутки после операции появилась положительная динамика: пациент мог поднимать и опускать брови, полностью закрывать глаза и удерживать воздух около 25 секунд при надувании щек", – пояснили в пресс-службе.

В будущем пациенту предстоит провести реабилитацию и посещать невролога для восстановления двигательной функции мышц лица. При этом специалисты отметили, что полученный результат уже можно считать "максимально положительным".

