Пьяный травматолог в Омске отказался принимать пациентов и уволился

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Травматолог в Омске отказался вести прием пациентов, сославшись на низкую зарплату и приписки для страховых компаний. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что 71-летний дежурный врач-травматолог городской поликлиники №1 пришел на работу и заявил, что не будет принимать пациентов.

Мужчина объяснил свой поступок тем, что устал от тяжелой работы за маленькую зарплату и больше не хочет делать "приписки" для страховых фирм. Он также признался, что выпил спиртного. Позднее травматолога заменили на другого врача. В настоящее время мужчина написал заявление на увольнение.

Как отметили в региональном министерстве здравоохранения, по факту нахождения на рабочем месте врача в нетрезвом состоянии начата проверка.

Ранее в Мурманской области хирург доверил студентам проведение операции по ампутации конечности. Врач не принимал участия в хирургическом вмешательстве, а лишь раздавал указания.

