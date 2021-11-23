Эксперт рассказала, нужно ли прививаться при высоком уровне антител

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Вакцинация в момент, когда в организме еще сохраняется высокий титр антител после COVID-19, может ослабить их защитные свойства. Об этом в беседе с Ura.ru рассказала профессор кафедры иммунологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени Павлова Наталья Калинина.
"Вакцинирование при высоком количестве антител большого повреждения не даст, но все-таки это будет чрезмерная стимуляция продукции антител. <...> Есть клетки памяти, которые все видят и при определенной активации продуцируют антитела, и если они спродуцировались, то они либо станут выше, либо образование антител будет нарушено", – сказала она.
В связи с этим Калинина отметила, что в ближайшее время в России должны появиться сертификаты с QR-кодами для людей с высоким уровнем антител, чтобы они могли спокойно передвигаться по городу и работать.
С ней не согласен профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. По его словам, иммунитет является достаточно сложным механизмом, поэтому определять его эффективность по количеству антител не совсем корректно. Он полагает, что правильнее в этом вопросе ориентироваться на время, прошедшее с момента образования защиты – прививаться следует каждые 6–9 месяцев, при этом вакцинация при высоком уровне антител вреда организму не нанесет.
Ранее врач функциональной диагностики, терапевт Анна Баранова рассказала, что к снижению иммунитета и ослаблению реакции на вакцину может привести авитаминоз, текущие инфекции или хронические заболевания. Однако все это не является противопоказаниями к вакцинации.
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