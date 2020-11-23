Российские медики помогли американцу с неизлечимым заболеванием

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Российским медикам удалось добиться улучшения состояния жителя Техаса Алана Спенсера, который страдает от редкого заболевания, приводящего к мышечной атрофии. Об этом сообщает RT.

Раньше он перемещался только с помощью ходунков и плохо глотал. После того как американские врачи не смогли помочь ему с недугом, по совету друга Спенсер отправился в Россию. Сейчас он может самостоятельно двигаться и есть.

"Врачи смогли добиться ремиссии, как это делают в случае онкологических заболеваний. Я не понимаю всех тонкостей, но это похоже на укрепление моей иммунной системы, что позволяет усыпить болезнь", – пояснил Спенсер.

В ближайшие полгода американцу предстоит регулярно сдавать анализы крови. Спенсер отмечает, что, если возникнет необходимость в дополнительном лечении, он готов вернуться в Россию.

Ранее сообщалось, что хирурги Истринский больницы вытащили из легкого пациентки 11-сантиметровый осколок стекла. Уточняется, что 29-летняя девушка случайно разбила стекло, после чего один из осколков вонзился в область ключицы и находился рядом с крупными сосудами и артерией.