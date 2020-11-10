Врачи в Подмосковье вытащили из легкого девушки 11-сантиметровый осколок стекла

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Хирурги Истринский больницы вытащили из легкого пациентки 11-сантиметровый осколок стекла. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.
В ведомстве рассказали, что 29-летняя девушка случайно разбила стекло, после чего один из осколков вонзился в область ключицы и находился рядом с крупными сосудами и артерией.
"В приемном отделении ее осмотрел хирург, также была проведена компьютерная томография, после чего пациентку направили на срочную операцию. Специалистам потребовался 1 час и 40 минут, чтобы достать 11-сантиметровый осколок, застрявший в верхней доле левого легкого", – рассказали в министерстве.
Заведующий отделением хирургии Борис Поелуев добавил, что благодаря слаженной работе врачей операция прошла успешно. Сейчас пациентка продолжает лечение под наблюдением специалистов в медицинском учреждении.
Ранее сообщалось, что московским хирургам удалось извлечь из пищевода младенца вросшую фисташку. Выяснилось, что орех лежал в шейном отделе пищевода на протяжении месяца. Специалисты для извлечения инородного тела сделали аккуратный разрез на шее, а затем зажимом достали фисташку.
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