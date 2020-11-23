Врачи в Зеленограде достали из носа пациента монету, которая находилась там более 50 лет

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В Зеленограде оториноларингологи городской клинической больницы имени Кончаловского извлекли из носа пациента монету, которая находилась там более 50 лет. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.
С жалобами на отсутствие дыхания в правой части носа в течение нескольких месяцев к специалистам обратился 59-летний пациент. В результате компьютерной томограммы специалисты выявили, что носовой ход мужчины закрыт инородным телом: ближе к носоглотке находится предмет округлой формы. Также у него зафиксировали искривление носовой перегородки, отметили в пресс-службе.
"Только после КТ пациент вспомнил, как примерно в шестилетнем возрасте, играя, засунул однокопеечную монетку в нос. Строгой маме сказать об этом он побоялся, а потом и вовсе забыл", – добавили в ведомстве.
Врач-оториноларинголог больницы имени Кончаловского Татьяна Михайлова рассказала, что вокруг предмета в носу образовался конгломерат каменистой плотности – ринолит. При этом мужчина и раньше испытывал трудности с дыханием, но врачи объясняли это искривлением носовой перегородки, заявила Михайлова.
В пресс-службе добавили, что пациенту провели эндоскопическую операцию: ему выполнили подслизистую коррекцию носовой перегородки, удалили искривленную часть хряща и извлекли монету из носа. Операция состоялась в пятницу, в понедельник мужчину выписали из больницы.
"Пациент, видимо, настолько устал от давних проблем с дыханием, что, несмотря на наши рекомендации, поторопился удалить тампоны из носовых ходов. А ведь их необходимо сохранять после вмешательства в течение двух суток. Эти тампоны, как каркас, удерживают конструкцию, которую мы собираем после операции. Мамы строгой на него нет", – рассказала лор-врач Елена Непряхина, под руководством которой проходила операция.
В ведомстве заключили, что благодаря вмешательству мужчине удалось избежать различных внутричерепных и гнойно-септических осложнений.
Ранее хирурги Истринский больницы вытащили из легкого пациентки 11-сантиметровый осколок стекла. 29-летняя девушка случайно разбила стекло, после чего один из осколков вонзился в область ключицы и находился рядом с крупными сосудами и артерией.
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