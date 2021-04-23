Вакцина "КовиВак" поступит в поликлиники 18 российских регионов до 25 апреля

Фото: ФНЦИ и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова/ТАСС
Вакцина против коронавирусной инфекции "КовиВак", которая была разработана подведомственным Минобрнауки РФ Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН, должна появиться в поликлиниках 18 российских регионов до 25 апреля. Об этом сообщается на сайте министерства науки и высшего образования России.
Уточняется, что препарат появится в Ленобласти, Московском регионе, Республике Татарстан, Ставрополье, Приморском крае. Клинические исследования подтвердили полную безопасность вакцины, уточнили в ведомстве.
"Вакцина сделана по классической методике и является цельновирионной – то есть содержит полноценный вирус, а не его часть. Из-за этого она может быть эффективна против всех известных мутаций коронавируса", – рассказали в пресс-службе министерства.
Ранее сообщалось, что добровольцам с онкологическими заболеваниями разрешили принимать участие в клинических исследованиях вакцин "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".
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