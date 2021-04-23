Два компонента вакцины против коронавируса в РФ получили 6,8 млн человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Первый компонент вакцины от коронавируса в России получили более 11,1 миллиона граждан, двумя компонентами привиты 6,8 миллиона человек, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время встречи с Владимиром Путиным в формате видеоконференции.
Она отметила, что вакцинация в стране идет полным ходом.
По словам Голиковой, суммарно в стране произведены 27,9 миллиона комплектов доз вакцины. При этом в гражданский оборот введены 15 миллионов комплектов. Разница в этих данных обуславливается необходимостью контролировать качество препарата.
"К контролю мы предъявляем в соответствии с законодательством особые требования", – объяснила Голикова.
Она добавила, что около 47 процентов прививающихся граждан являются людьми старше 60 лет.
"Но, тем не менее, в отдельных регионах страны этот показатель ниже, поэтому еще раз обращаюсь к коллегам-губернаторам, чтобы они уделили этой категории максимальное внимание, поскольку эта категория наиболее подвержена заболеваемости и тяжелее всего ее переносит", – заключила вице-премьер.
Ранее Владимир Путин призвал граждан России продолжать соблюдать меры предосторожности и вакцинироваться от COVID-19. Российский лидер также подчеркнул, что вакцинация может остановить пандемию.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: