Два компонента вакцины против коронавируса в РФ получили 6,8 млн человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Первый компонент вакцины от коронавируса в России получили более 11,1 миллиона граждан, двумя компонентами привиты 6,8 миллиона человек, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время встречи с Владимиром Путиным в формате видеоконференции.

Она отметила, что вакцинация в стране идет полным ходом.

По словам Голиковой, суммарно в стране произведены 27,9 миллиона комплектов доз вакцины. При этом в гражданский оборот введены 15 миллионов комплектов. Разница в этих данных обуславливается необходимостью контролировать качество препарата.

"К контролю мы предъявляем в соответствии с законодательством особые требования", – объяснила Голикова.

Она добавила, что около 47 процентов прививающихся граждан являются людьми старше 60 лет.

"Но, тем не менее, в отдельных регионах страны этот показатель ниже, поэтому еще раз обращаюсь к коллегам-губернаторам, чтобы они уделили этой категории максимальное внимание, поскольку эта категория наиболее подвержена заболеваемости и тяжелее всего ее переносит", – заключила вице-премьер.

Ранее Владимир Путин призвал граждан России продолжать соблюдать меры предосторожности и вакцинироваться от COVID-19. Российский лидер также подчеркнул, что вакцинация может остановить пандемию.

