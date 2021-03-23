В России планируют запустить производство тестов для определения мутации коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) запустит тесты для определения вида мутации коронавируса. Такое заявление главы РФПИ Кирилла Дмитриева приводится в пресс-релизе группы "Фосагро".

В Российском союзе промышленников и предпринимателей прошло заседание по противодействию коронавирусной инфекции, участниками которого стали председатель координационного совета – гендиректор "Фосагро" Андрей Гурьев и руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев, сообщает РИА Новости.

Дмитриев рассказал, что между фондом и союзом существуют три основных направления для взаимодействия. Это создание и внедрение тест-систем на COVID-19, разработка и применение лечебных препаратов, а также вакцины.

Он добавил, что совместно разработанные тесты являются одними из самых быстрых и точных на рынке, при этом их качество будет только расти. В планах запустить тесты, способные определять вид мутации вируса.

Гурьев отметил, что в составе координационного совета созданы рабочие группы, задача которых – мониторинг ситуации на градообразующих предприятиях, обеспечение доступности медицинских средств и оборудования, вакцинация сотрудников предприятий от COVID-19. Также они занимаются разработкой мер поддержки бизнеса.

Ранее в Роспотребнадзоре предложили смягчить требования к тестированию на COVID-19. В планах учитывать не только ПЦР-тесты, но и все определяющие возбудитель COVID-19.