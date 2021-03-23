Москва 24: как пандемия COVID-19 отразилась на заболеваемости туберкулезом в России

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24 марта в пресс-центре МИЦ "Известия" состоится пресс-конференция, приуроченная к Всемирному дню борьбы с туберкулезом.

Как пандемия COVID-19 отразилась на работе противотуберкулезной службы и на заболеваемости туберкулезом в России, расскажут:



директор ФГБУ "Национальный исследовательский медицинский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний" Минздрава РФ, фтизиатр Ирина Васильева;

руководитель отдела детско-подросткового туберкулеза ФГБУ "Национальный исследовательский медицинский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний" Минздрава РФ, фтизиатр Валентина Аксенова.

Смотрите прямую трансляцию 24 марта в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.