Завершилось подключение ангиографов к ЕРИС в столичных больницах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В столице завершили подключение ангиографических комплексов к Единому радиологическому информационному сервису (ЕРИС), говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Теперь все ангиографические комплексы, позволяющие определять болезни сердечно-сосудистой системы, подключены к ЕРИС. Результаты всех ангиографических исследований поступают в единый цифровой архив: медицинское изображение, описание и протокол можно получить в день проведения операции", – рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова.
Она подчеркнула, что теперь врачи смогут быстрее получать информацию об истории болезни пациента, оптимизировать планирование операций, повысить качество диагностики и сократить время вмешательства. Ракова уточнила, что сервис также позволяет проводить аудит всех вмешательств.
"В основе любого решения об оперативном вмешательстве рентгенохирургов лежит визуализация сосудистого русла. Нередки случаи, когда исследования выполняются в одном учреждении, а на экстренную операцию пациент попадает в другое. Обеспечить высокую скорость передачи информации, от которой зависит тактика врача, могут только информационные технологии", – отметил главный специалист по рентген-эндоваскулярным диагностике и лечению департамента здравоохранения Москвы Дмитрий Скрыпник.
Единый радиологический информационный сервис соединяет рентгенологов, рентгенлаборантов, консультативный сервис и единый архив диагностических изображений. Снимки и заключения лучевых исследований поступают в в режиме реального времени.
Диагностика проводится по полису ОМС в поликлиниках, больницах и специализированных центрах позитронно-эмиссионной томографии. Всего к сервису подключено 53 ангиографических комплекса.
В августе сообщалось, что в сервис за семь месяцев внесли почти 2,5 миллиона исследований. Ракова отмечала, что такие показатели превышают почти в пять раз значения прошлого года. По ее словам, каждый день сервис обрабатывает до 10 тысяч рентгенологических и радиологических снимков.
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