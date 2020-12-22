Завершилось подключение ангиографов к ЕРИС в столичных больницах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице завершили подключение ангиографических комплексов к Единому радиологическому информационному сервису (ЕРИС), говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Теперь все ангиографические комплексы, позволяющие определять болезни сердечно-сосудистой системы, подключены к ЕРИС. Результаты всех ангиографических исследований поступают в единый цифровой архив: медицинское изображение, описание и протокол можно получить в день проведения операции", – рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что теперь врачи смогут быстрее получать информацию об истории болезни пациента, оптимизировать планирование операций, повысить качество диагностики и сократить время вмешательства. Ракова уточнила, что сервис также позволяет проводить аудит всех вмешательств.

"В основе любого решения об оперативном вмешательстве рентгенохирургов лежит визуализация сосудистого русла. Нередки случаи, когда исследования выполняются в одном учреждении, а на экстренную операцию пациент попадает в другое. Обеспечить высокую скорость передачи информации, от которой зависит тактика врача, могут только информационные технологии", – отметил главный специалист по рентген-эндоваскулярным диагностике и лечению департамента здравоохранения Москвы Дмитрий Скрыпник.

Единый радиологический информационный сервис соединяет рентгенологов, рентгенлаборантов, консультативный сервис и единый архив диагностических изображений. Снимки и заключения лучевых исследований поступают в в режиме реального времени.

Диагностика проводится по полису ОМС в поликлиниках, больницах и специализированных центрах позитронно-эмиссионной томографии. Всего к сервису подключено 53 ангиографических комплекса.

В августе сообщалось, что в сервис за семь месяцев внесли почти 2,5 миллиона исследований. Ракова отмечала, что такие показатели превышают почти в пять раз значения прошлого года. По ее словам, каждый день сервис обрабатывает до 10 тысяч рентгенологических и радиологических снимков.

