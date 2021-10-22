Президент совета торговых центров РФ предложил сохранить пункты вакцинации в ТЦ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Работу пунктов вакцинации в торговых центрах необходимо сохранить, заявил президент Российского совета торговых центров Дмитрий Москаленко Агентству "Москва".

Он отметил, что если начнут вводить QR-коды, то упадет посещаемость ТЦ. При этом для некоторых людей это будет причиной пойти и сделать прививку от коронавируса.

"По нашим прогнозам, за десятидневный период локдауна только в столице могут привиться более 1,5 миллиона человек. Вопрос о том, будут ли работать пункты вакцинации в торговых центрах, сейчас обсуждается в мэрии. На наш взгляд, нужно дать возможность им работать", – подчеркнул Москаленко.

По его словам, торговые центры всегда отвечают на вызовы современного мира.

"Мы готовы продолжать эту работу и после снятия локдауна, который поможет разорвать цепочку заражения. К сожалению, число больных коронавирусом растет более высокими темпами, чем в предыдущие волны. Это нужно остановить", – заключил Москаленко.

Ранее в торговых центрах, офисах "Мои документы" и на транспортно-пересадочных узлах (ТПУ) открыли 30 новых точек бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус.

