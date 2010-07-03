У столичной скорой помощи появился свой гимн

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Главные врачи крупнейших столичных больниц подарили московской службе скорой помощи на 100-летний юбилей музыкальный клип об их работе. Музыкальная композиция станет гимном Службы скорой. Об этом Москве 24 сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения.

Клип получил название "Едет жизнь". В нем рассказывается история одной бригады скорой помощи начиная с 80-х годов. Она спасала жизни, выезжала на ночные вызовы, дежурила в новогоднюю ночь. А уже в наше время, когда главного героя клипа проводили на заслуженную пенсию, у него произошел инфаркт, и скорая помощь понадобилась уже ему. Обстоятельства так сложились, что на этот вызов приехал молодой врач, в котором по нетипичному шраму на голове герой ролика узнал ребенка, которого когда-то спасал при ДТП.



15 октября Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова отпраздновала свое 100-летие. Век назад состоялось открытие станции, из которой впервые выехала бригада на вызов к пациенту. Служба размещалась в 3-х комнатах НИИ имени Н. В. Склифосовского, который ранее носил название Шереметьевской больницы.

"За вековую историю служба прошла большой путь с двух карет и 49 медицинских работников. Сегодня Служба скорой помощи столицы – это более 11 тысяч сотрудников, четыре миллиона вызовов в год и 12 минут в пути к пациенту. Но, прежде всего, это команда врачей, фельдшеров, медицинских сестер, преданных своей профессии и своему делу. Более тысячи бригад скорой каждый день спешат на помощь москвичам, спасая жизни и сохраняя здоровье. Они всегда первые, кто оказывается рядом с пациентом в сложные минуты. Наша скорая – одна из самых крупнейших и эффективных в мире, которой по-настоящему можно гордиться", – заявил глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Ранее представители консалтинговой компании PwC презентовали результаты международного исследования. Согласно проведенному анализу, московская служба скорой помощи оказалась на втором месте по эффективности среди экстренных медицинских служб мегаполисов мира.

На первом месте оказался Берлин, на третьем – Нью-Йорк. Дальше – Париж и Сингапур. Всего эксперты сравнили службы скорой помощи 15 мегаполисов мира. В список также вошли Шанхай, Дели, Мехико, Лондон, Сеул, Сан-Паулу, Рим, Гонконг, Токио, Йоханнесбург. Оценивали то, насколько быстро работают службы, довольны ли пациенты и многое другое.

