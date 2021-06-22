Главврачи клиник Москвы исполнили песню "Нам нужна одна победа"

Песню Булата Окуджавы "Нам нужна одна победа" исполнили главные врачи московских клиник. Они сравнили пандемию коронавируса с войной.

Ролик в своем Telegram-канале опубликовал главврач московской клинической больницы № 15 имени Филатова, доцент кафедры госпитальной терапии № 1 РНИМУ имени Пирогова Валерий Вечорко.

"Сегодня 80-я годовщина начала Великой Отечественной войны, День памяти и скорби отмечается в нашей стране 22 июня. Песня Булата Окуджавы "Нам нужна одна победа" является одним из символов этого страшного для нашей страны дня. Еще большее значение и звучание она приобрела сегодня, когда коронавирусная инфекция подняла новую волну заболеваемости", – написал он.

Специалист напомнил, что одержать победу над коронавирусом поможет только строгое соблюдение санитарных норм и обязательная вакцинация.

Из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией главный санитарный врач столицы Елена Андреева обязала обеспечить вакцинацию от COVID-19 сотрудников сферы услуг. Роспотребнадзор по столице поставил руководителям организаций задачу привить 60% сотрудников.

Об обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции для отдельных категорий граждан объявила и Московская область.