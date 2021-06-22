Врач рассказал, какие опасные осложнения могут быть при мигрени

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Врач-терапевт, кардиолог Алексей Жито рассказал Москве 24, чем мигрень отличается от обычной головной боли и к каким опасным последствиям может привести ее обострение.

По словам специалиста, многие люди называют мигренью любую головную боль, но на самом деле это отдельное заболевание, при котором болит только одна половина головы. Существуют определенные факторы риска возникновения такого недуга, в первую очередь это наследственность, указал эксперт.

"Кроме того, чаще страдают мигренью именно женщины. Одной из гипотез возникновения мигрени являются женские половые гормоны. Еще одним фактором является психологический склад. То есть если пациент страдает депрессиями, у него тревожность или установлены другие диагнозы, такие как биполярное расстройство, то это тоже повышает риски иметь мигрень", – объяснил терапевт.





Алексей Жито врач-терапевт, кардиолог Мигрень опасна в первую очередь своими осложнениями, связанными с острым нарушением кровообращения. То есть мигрень повышает риски инсульта практически в два раза.

Специалист добавил, что приступ мигрени могут спровоцировать переохлаждение, перегрев, недосыпание или, наоборот, когда человек слишком много спит, проводя в кровати все выходные. Кроме того, содержащийся в некоторых продуктах глутамат натрия также способен обострить недуг. В частности, это вещество присутствует в помидорах, орехах и сыре, добавил врач.

"У пациентов, которые принимают некоторые лекарства, например оральные контрацептивы, мигрень может провоцироваться непосредственно приемом данных препаратов", – подчеркнул собеседник Москвы 24.



"Доктор 24": мигрень

Специалист отметил, что мигрень является хроническим заболеванием и не поддается лечению, однако современная медицина помогает уменьшить количество обострений.





Алексей Жито врач-терапевт, кардиолог Признаком мигрени являются провоцирующие факторы: это яркий свет и сильный звук. Для небольшого количества пациентов характерно наличие так называемой ауры, то есть когда перед приступом мигрени человек чувствует какие-то вспышки света или слышит какие-то звуки.

Врач посоветовал людям, страдающим от мигрени, во время обострения постараться найти тихое помещение и там уединиться. Нужно выключить свет, уйти от внешних раздражающих воздействий, в том числе звуковых, а также попытаться настроиться на позитивный лад. В таком случае боль начнет уходить, заключил он.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, в каких случаях при головной боли нужно звонить в скорую. По ее словам, вызывать медиков стоит, если возникла яркая, интенсивная и нестерпимая головная боль или болезненные ощущения сопровождаются температурой, тошнотой и рвотой. Такие симптомы могут говорить о воспалительном процессе в мозге, в частности о менингите.