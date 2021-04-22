Проблемы с кожей после COVID-19 могут стать хроническими

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У некоторых пациентов, которые переболели COVID-19, наблюдается возникновение или обострение хронических заболеваний кожи. В некоторых случаях они проходят в тяжелой форме, рассказала заведующая кафедрой кожных и венерических болезней имени Рахманова Сеченовского университета Ольга Олисова.

"Мы сейчас наблюдаем нескольких сложных пациентов, которые переболели коронавирусом, и у одного из них инфекция спровоцировала начало опоясывающего герпеса, у другого – пузырчатки, жизнеугрожающего заболевания. Этот человек пожизненно будет наблюдаться у нас, получать терапию по поводу этого заболевания", – рассказала Олисова Агентству "Москва".

Она добавила, что чаще встречается неспецифическая сыпь.

По словам Олисовой, таких пациентов немного, большинство заразившихся коронавирусом не сталкиваются с проблемами с кожей.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что граждане, переболевшие коронавирусом в тяжелой форме, получат приоритет при прохождении диспансеризации и профилактического медицинского осмотра.

Также, по его словам, до августа 2021 года Минздрав рассчитывает привить от коронавируса 60% населения России.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, всероссийскую диспансеризацию в 2020 году, несмотря на пандемию, прошли около 30 миллионов россиян.