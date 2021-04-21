Перенесшие COVID-19 будут проходить диспансеризацию в приоритетном порядке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Граждане, переболевшие коронавирусом в тяжелой форме, получат приоритет при прохождении диспансеризации и профилактического медицинского осмотра, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Об этом сообщает ТАСС.

"Те, кто перенес тяжелую форму ковид-инфекции, они являются приоритетными для прохождения диспансеризации", – сказал Мурашко.

Он также отметил, что до августа 2021 года Минздрав рассчитывает привить от коронавируса 60% населения России.

"Поскольку Минздрав отвечает за организацию, мы планируем провакцинировать 60% (населения России. – Прим. ред.) до августа", – пояснил Мурашко.

Ранее Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию дал поручение расширить программу диспансеризации и запустить ее с 1 июля для людей всех возрастов.

Путин также отметил, что максимальный охват сейчас очень важен, поэтому в ближайшее время будут наращиваться поставки мобильных медицинских диагностических комплексов в регионы.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, всероссийскую диспансеризацию в 2020 году, несмотря на пандемию, прошли около 30 миллионов россиян.