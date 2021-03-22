Центр имени Чумакова начнет выпускать до 500 тыс доз вакцины от COVID-19 в месяц

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Центр имени Чумакова планирует увеличить объем производства вакцины от COVID-19 "КовиВак" до 500 тысяч в месяц в апреле – мае. Об этом сообщил гендиректор центра Айдар Ишмухаметов в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы планируем... в течение двух месяцев довести наш объем производства до полумиллиона в месяц", – уточнил Ишмухаметов.

Как добавил генеральный директор центра, в настоящий момент на складе есть порядка 100 тысяч доз препарата от коронавирусной инфекции.

Ранее стало известно, что вакцина "КовиВак" может поступить в гражданский оборот в марте. В апреле, как ожидается, расширят технологическую базу.