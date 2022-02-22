Новый гериатрический центр появится на западе столицы в 2023 году

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Новый гериатрический центр на улице Багрицкого на западе столицы планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году. Здание реконструируют за счет средств инвестора, сообщил заммэра по экономической политике и земельно-имущественным отношениям Владимир Ефимов.
"Город передал инвестору здание в Можайском районе площадью три тысячи квадратных метров. Здесь компания создаст гериатрический центр мирового уровня в рамках концессионного соглашения, подписанного в прошлом году. Центр рассчитан минимум на 100 мест для проживания и постоянного ухода за пожилыми людьми", – приводятся слова Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.
Ефимов подчеркнул, что центр оснастят всем необходимым оборудованием с учетом особенностей жизни, здоровья и нужд пожилых людей.
Заммэра добавил, что сперва инвестор отремонтирует здание, а после передаст его в собственность города. Концессионное соглашение подписано на 20 лет. Предполагается, что за два года инвестор проведет реконструкцию, а затем в течение 18 лет будет оказывать услуги по уходу за пациентами.
"Ввод центра в эксплуатацию запланирован на 2023 год. Концессионер будет осуществлять содержание центра, его текущий и капитальный ремонт", – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.
По словам гендиректора компании-инвестора Алексея Сиднева, центр поможет повысить качество жизни горожанам старшего возраста с ослабленным здоровьем и серьезными хроническими заболеваниями.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала об открытии единого Координационного центра стационарного социального обслуживания. Теперь специалисты будут сопровождать клиента или его представителя на каждом из этапов сбора документов для переезда в дом-интернат и проживания в нем.
По словам заммэра, каждый год в департамент труда и социальной защиты населения поступает около трех тысяч обращений по вопросам деятельности интернат-домов для взрослых.
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