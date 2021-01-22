Мясников назвал напиток, который может вызвать туберкулез

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Употребление парного молока может вызвать инфицирование туберкулезом и повлечь другие тяжелые последствия для здоровья, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.

"Натуральное живое парное молоко вредно тем, что содержит массу бактерий, вплоть до бактерий туберкулеза", – заявил специалист в эфире телеканала "Россия 1".

Он отметил, что парное молоко также может навредить здоровью детей, поскольку содержит эстрогены и элементы, способствующие разжижению крови.

"У ребенка может начаться кровотечение из-за небольшой царапины", – пояснил медик.

Ранее врач-диетолог Инна Кононенко заявила, что быстрозавариваемые каши могут навредить здоровью и привести к ожирению. Специалист объяснила, что данный продукт может резко повысить уровень сахара в крови и привести к выбросу инсулина. Кононенко уточнила, что быстрорастворимые каши практически не насыщают организм.