Столичные врачи спасли руку пациента от ампутации, пришив ее к животу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Врачи московской больницы имени Виноградова спасли руку пациенту, пришив ее к его животу. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Уточняется, что мужчина ударился рукой на стройке, но не обратил внимания на гематому, которая образовалась. Через несколько дней его состояние ухудшилось и ему понадобилась помощь врачей.

"На левой руке был сильный отек. Врачи провели первую операцию – очистили руку от некрозов", – рассказали медики.

Чтобы избежать ампутации, специалисты пришили руку к животу пациента.

"Суть процедуры в том, что выделяется лоскут кожи, подкожной клетчатки, мышц живота и к ним пришивается рука", – говорится в сообщении.

После первой операции пациент провел почти неделю в реанимации, после чего его выписали на три недели.

"Сейчас мужчина идет на поправку – все ткани прижились. Ему сделали еще одну операцию, вернув руке свободу", – пояснили в больнице.

Ранее сообщалось, что хирурги Истринский больницы вытащили из легкого пациентки 11-сантиметровый осколок стекла. Отмечалось, что 29-летняя девушка случайно разбила стекло, после чего один из осколков вонзился в область ключицы и находился рядом с крупными сосудами и артерией. Специалистам потребовался 1 час и 40 минут, чтобы достать 11-сантиметровый осколок, застрявший в верхней доле левого легкого.