Свыше 33 тыс пациентов с COVID-19 прошли лечение в резервных госпиталях Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Резервные госпитали для пациентов с коронавирусной инфекцией действуют в столице уже 2,5 месяца. С начала октября в клиниках вылечились свыше 33 тысяч пациентов, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
В столичных госпиталях есть кислородные станции с системой подачи медицинских газов, при этом индивидуальный клапан подачи есть у каждой койки. Всего в пяти резервных госпиталях города одновременно могут проходить лечение более семи тысяч человек.
Резервные госпитали представляют собой полноценные инфекционные клиники. Они соответствуют самым современным требованиям и оснащены всем необходимым оборудованием. Например, там доступны передвижные рентген-аппараты, мобильные компьютерные томографы.
Медицинские учреждения включены в городскую сеть, в результате диспетчеры скорой помощи могут видеть их загрузку в режиме онлайн.
Прием пациентов с коронавирусом осуществляют пять резервных госпиталей. Они расположены в ледовом дворце "Крылатское", конгрессно-выставочном центре "Сокольники", автомобильном торговом центре "Москва", павильоне № 75 на ВДНХ, а также на территории медицинского комплекса в Коммунарке.
Их оборудовали и полностью подготовили в апреле 2020 года.
Ранее три новых корпуса открылись в резервном госпитале в "Сокольниках". Корпуса также оснащены 18 аппаратами ИВЛ и передвижным интраоперационным компьютерным томографом.
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