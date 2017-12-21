ВОЗ включит игроманию в Международную классификацию болезней

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла решение включить игроманию в Международную классификацию болезней.

Как сообщает издание New Scientist,

ВОХ относит к страдающим от игровой зависимости тех людей, которые "проводят в игре большую часть времени, ставя ее на первое место среди других жизненных приоритетов".

Международная классификация болезней ВОЗ представляет собой широко используемое диагностическое руководство. В последний раз его обновление провели еще в 1990 году. А в 2018 году ВОЗ готовится выпустить новую версию Международной классификации болезней, куда войдет, в том числе, игромания.

В то же время, по словам экспертов, точного определения самой "игровой зависимости" как болезни пока нет. Известно лишь, что это понятие будет распространяться не только на компьютерные игры, но, возможно, и на некоторые другие виды азартных развлечений.