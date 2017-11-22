Победители лотерей, психолог и экономист – о жизни после выигрыша

13 ноября объявилась жительница Воронежской области, выигравшая рекордный приз российских лотерей, – 506 миллионов рублей. Это уже второй рекорд за год. Как меняется жизнь победителей в лотерею, почему государство получает от этого мизерные отчисления и куда вложиться, чтобы не потерять деньги, выяснил корреспондент портала Москва 24 Иван Носатов.

Объявлена в федеральный розыск

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Жительница Воронежской области 5 ноября сорвала самый большой джекпот в истории российских лотерей и пропала на неделю. "Почта России", в отделении которой победительница купила лотерейный билет "Русского лото", даже объявила ее в розыск.



Информация о выигрыше прошла по федеральным каналам и интернет-СМИ. Круг поисков сузился. Стало известно, что выигрышный билет был куплен с 23 октября по 3 ноября в поселке Панино. И вот 13 ноября победитель объявился, сообщила порталу Москва 24 директор по маркетингу и продажам АО "Торговый дом "Столото" Зоя Гафарова.

Победительницей оказалась пенсионерка Наталья Власова. Проверить билет она доверила внучке, которая сперва сказала, что билет не выиграл.



Семья Натальи видела новости по телевидению о розыске счастливого победителя, но не придала этому особого значения. Билет пролежал на серванте неделю, пока дочь пенсионерки Екатерина не перепроверила его на сайте.

Наталья Власова еще не определилась, как потратит деньги, но часть выигрыша отдаст на благотворительность.

По закону пенсионерке придется выплатить 13% от выигрыша государству (более 65 миллионов рублей).

Жизнь после выигрыша

Наталья Власова часто дарила билеты членам семьи. Как рассказала победительница, все это время у нее "надежда была, что когда-нибудь (удастся выиграть). Нищета замучила, надоело уже". После ее победы региональные СМИ написали, что членам семьи Власовой пришлось удалить страницы в соцсетях из-за просьб о помощи и угроз вымогателей. Однако в полицию никто из них не обращался. Позже "Столото" опровергло информацию об угрозах.

Фото: YAY/ТАСС

Молодые супруги Эльза и Ринат Исламовы из Набережных Челнов выиграли в октябре 2017 года 1 миллион рублей. До этого они никогда в жизни не играли в лотерею.



Эльза Исламова, победитель лотереи "Русское лото" Мы не стали продолжать играть, потому что я уверена, второй раз так повезти не может.



Эльза призналась порталу Москва 24, что не слишком азартный человек: "Мне кажется, после такого случая люди идут в азарт и начинают играть. У нас с мужем такого нет. Наверное, все-таки мы не такие азартные. Мы не стали продолжать играть, потому что я уверена, второй раз так повезти не может".

54-летний Геннадий Цыплухин из Липецкой области тоже выиграл 1 миллион рублей. И хотя играет в лотерею более 10 лет, заядлым игроком себя не называет. "Я никогда не покупал лотерейные билеты пачками, так чтобы тысяч на 50 рублей. Нет, по одному-два билета в неделю, когда есть возможность. Где-то выиграю, где-то проиграю – то на то и выходило", – рассказал Геннадий.

Несколько лет миллионер не играл в лотерею. Однако после выигрыша продолжил покупать билеты в надежде на удачу.

Геннадий Цыплухин, победитель лотереи "Русское лото" Каждый человек, который приобретает билет, надеется выиграть. И я надеялся и хотел победить. Хотя, с другой стороны, когда зачеркнул последнюю цифру, не сразу поверил своим глазам. Опомнился только спустя час, когда проверил билет на сайте.



"Хотелось бы больше, но и на этом спасибо", – смеется Геннадий Цыплухин. 200 тысяч из выигрыша он уже потратил на газификацию своего загородного дома.

Психолог-консультант Анатолий Белоклоков рассказал порталу Москва 24, как определить, болен ли человек игроманией, и как с ней бороться.



Анатолий Белоклоков, психолог-консультант Если человек покупает один билетик в неделю и, главное, никакого ущерба этим ни себе, ни окружающим не наносит – это не игромания. Это его осознанный выбор. Признак игровой зависимости, когда ставки значительно растут, несмотря на проигрыши. Зависимые люди начинают уже закладывать имущество вплоть до квартир.

Лечение от игромании проходит индивидуально и за несколько месяцев побороть ее абсолютно реально, считает Белоклоков.

"Главное, чтобы человек осознал наличие проблемы. После этого появится запрос к переменам: "Я много играю. Почему? Я хочу что-то в себе изменить"", – рассказал психолог.

Хорошая рекомендация для победителей азартных игр – не разглашать свой крупный выигрыш. "Сперва стоит научиться финансовой грамотности. Пойти на курсы и получить навыки и информацию от успешных людей, которые умеют вкладывать деньги и правильно распоряжаться инвестициями", – добавил Белоклоков.

По его мнению, богатые люди предпочитают не играть в лотереи, потому что привыкли сами достигать всего своими усилиями, а не полагаться на удачу. И победителям лотерей сначала надо отказаться от мышления бедняков. А это требует времени.

По теории вероятности шанс выиграть джекпот в "Русское лото" – 1 к 45 795 673 964 460 800 (45 квадриллионов 795 триллионов 673 миллиарда 964 миллиона 460 тысяч 800). Шансы на выигрыш суперприза в лотерею "Гослото "4 из 20" – 1 к 23 474 025 (23 миллиона 474 тысячи 25). Вероятность же выиграть хотя бы минимальный приз оценивается уже как 1 к 3,4. "76% участников лотерей в России становятся победителями", – заверила Зоя Гафарова.

5% государственной монополии

Джекпот жительницы Воронежской области – второй рекорд за год. В мае в лотерее "Гослото "6 из 45" житель Сочи выиграл 364,6 миллиона рублей. Предыдущий рекорд в феврале 2016-го установил медик из Новосибирска, который выиграл в "Гослото "6 из 45" 358,3 миллиона.

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Само по себе количество выигрышей не может считаться показателем роста популярности лотерей, считает эксперт по игорному бизнесу Дмитрий Слободкин. Одновременно эксперт признает, что за последнее время оборот российских лотерей несколько увеличился и находится на уровне 12 миллиардов рублей.

Все лотереи в России государственные. Частные запрещены с 1 июля 2014 года. Как и во всем мире, они устроены следующим образом: есть организатор азартной игры, есть оператор (обычно частная компания) и распространитель.

В России два организатора – Министерство спорта и Министерство финансов. Операторов выбирают путем конкурса. Их тоже два – АО "Государственные спортивные лотереи" и ООО "Спортлото". Самый крупный распространитель, объединяющий под собой все государственные лотереи в России, – торговый дом "Столото".

Фото: портал Москва 24/Иван Носатов

У "Столото", помимо онлайн-каналов продаж, свыше 60 тысяч пунктов распространения в офлайне в каждом регионе страны. Билеты можно купить в том числе на почте, в магазинах "Пятерочка" и "Связной", офисах продаж "Мегафон".

Сборы от продаж билетов идут на покрытие призового фонда, в госбюджет и оператору. Оператор оставляет себе 45% (на издержки и прибыль). Не менее 50% идут в призовой фонд. И оставшиеся 5% поступают в бюджет.



Дмитрий Слободкин, эксперт по игорному бизнесу В России государство от государственной монополии на лотереи на всей территории РФ получает лишь 5% от оборота – около 600 миллионов рублей в год. Это ничтожно малая сумма, которая, по сути, не может называться государственной лотереей.



Слободкин привел в пример британскую Национальную лотерею компании Camelot Group. По его словам, отчисления государству и на благотворительность от оборота лотереи достигают 37%. Оператору в качестве вознаграждения идет 1%, 12% идет на покрытие расходов лотереи (зарплата сотрудникам оператора, обслуживание технического комплекса и т.д.), 50% – в призовой фонд.

За все время существования государственных лотерей в России в госбюджет от них перечислено свыше 7,5 миллиарда рублей, привела статистику Зоя Гафарова из АО "Торговый дом "Столото". По данным РБК, выручка "Столото", крупнейшего в России распространителя лотерей, составила 10,44 миллиарда рублей в 2016 году.

"На сегодняшний день в области поддержки спорта и благотворительности государственными лотереями оказывается спонсорская помощь таким спортивным федерациям, как Российский футбольный союз, Федерация бобслея России, Ассоциация мини-футбола, Федерация самолетного спорта. Серьезным вкладом государственных лотерей в области благотворительности также является спонсорская помощь благотворительному фонду "Подари жизнь". Мы уже второй год подряд являемся генеральным спонсором "Игр победителей", которые проводит фонд. Это детки со всего мира, победившие онкологию. Мы такие прекрасные инициативы с удовольствием поддерживаем и считаем это также своей миссией", – отметила Гафарова.

Куда вложить деньги

Директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков дал несколько финансовых рекомендаций победителям лотерей.

За последнее время в России изменилась модель сбережений. Раньше люди были в плюсе, когда имели депозиты в валюте, объяснил эксперт.

Василий Солодков, директор Банковского института НИУ ВШЭ Валютные депозиты были застрахованы под достаточно высокую процентную ставку. Сейчас ставка близка к нулю. Поэтому что вы дома держите деньги, что в банке – по большому счету разницы никакой нет. Более того, если у банка отзовут лицензию, то возмещение по вкладу получите в рублях по курсу на момент отзыва лицензии. Поэтому привлекательность этого инструмента снизилась.



По мнению эксперта, сейчас проще купить банковскую ячейку и складывать деньги туда, нежели открывать валютный вклад в банке.

"Если у вас оказалась большая сумма, которая не влезает в систему страхования вкладов, значит, вы будете делить ее в рублевом эквиваленте на 1,4 миллиона рублей. (Не более этой суммы возместят в случае отзыва лицензии у банка. – Прим. ред.). Далее класть в несколько банков, в каждый банк ехать с сумкой наличных денег. Все это представляет достаточную головную боль", – объяснил господин Солодков.

Рублевые ставки по-прежнему высокие, но, очевидно, будут снижаться, прогнозирует эксперт. Однако предупреждает, что курс рубля труднопредсказуем и зависит от многих факторов, в том числе политических.

Василий Солодков, директор Банковского института НИУ ВШЭ Можно размещаться в рублях, но при этом надо понимать, что на момент окончания депозита может случиться так, что рубль просядет по отношению к евро или доллару.



В качестве альтернативных инвестиций финансист называет ценные бумаги. Это акции и облигации. При этом напоминает, что ценные бумаги не страхуются. Поэтому если по какой-то причине та или иная компания внезапно заявит, что не будет платить по облигациям или акции компании упадут, то это будут личные проблемы инвестора, подчеркивает директор Банковского института НИУ ВШЭ.

Следующий вариант – деньги можно отнести в какое-нибудь микрофинансовое учреждение, которое обещает доходность 30% годовых, когда другие дают 1-2%. Но нужно понимать, что сегодня эта организация есть, а завтра ее нет.

Дальше идет недвижимость, которую инвесторы всегда ценят.

Василий Солодков, директор Банковского института НИУ ВШЭ Сейчас недвижимость падает. Как долго она будет падать, я не знаю. Но очевидно так долго, как долго у нас с вами сокращаются реальные доходы населения. Они сокращаются четвертый год подряд.



"Самый надежный вариант – это перевести крупную сумму в валюту и положить в Европе, где банки страхуются на 200 тысяч евро, или в США, где на 250 тысяч долларов", – объяснил Василий Солодков. Но при этом надо понимать, что проценты там низкие, еще ниже, чем в России. Депозит на Западе – в первую очередь инструмент сохранения.

Дистанционно счет за рубежом не откроют, придется приехать. К тому же каждый год вы должны будете подавать декларацию в вашу налоговую о движении средств на зарубежном счете.

В США призы больше

Фото: depositphotos/minervastock

На Западе суперпризы пока что значительно превышают российские. 24 августа 2017 года самый большой джекпот в истории США выиграла 53-летняя медработник Мэвис Уончик (Mavis Wanczyk). Выигрыш в крупнейшую американскую лотерею Powerball составил 758,7 миллиона долларов. Любой победитель Powerball может выбрать между ежегодными выплатами в течение 29 лет или взять всю сумму наличными. Мэвис получила на руки 443,3 миллиона долларов после уплаты налогов.

Председатель группы Powerball Чарли Макинтайр (Charlie McIntyre) рассказал корреспонденту портала Москва 24, что за отчетный финансовый период 2017 года национальная лотерея Powerball продала билетов на 4,6 миллиарда долларов, 35% от продажи каждого билета лотереи Powerball идут на поддержку образования, военных ветеранов, пожилых граждан и охрану окружающей среды.

На вопрос, что такое лотерея для американцев в целом, господин Макинтайр ответил: "Лотереи создавали как приятное развлечение для взрослых людей". В апреле 2017 года лотерее Powerball исполнилось 25 лет. "Это традиционная игра для американцев", – сказал председатель группы.

Самый большой выигранный джепот лотереи Powerball, за которым так и не пришли, составил 103,5 миллиона долларов. Его разыграли 14 сентября 2002 года.