Росздравнадзор приостановил применение медицинской системы с ИИ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Росздравнадзор приостановил применение медицинской системы с искусственным интеллектом (ИИ). Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на соответствующее письмо в реестре ведомства.

Уточняется, что речь идет о системе для анализа снимков компьютерной томографии Botkin.AI, которая получила регистрационное удостоверение в 2020 году. В Росздравнадзоре приостановили ее применение в связи с "угрозой причинения вреда жизни и здоровью граждан".

Как сообщили в ведомстве, в данный момент в отношении производителя системы проводится проверка. В компании "Интеллоджик", которая является разработчиком Botkin.AI, пока не прокомментировали ситуацию.

По словам гендиректора "Медлевелтеха", изделия с ИИ относятся к высокому, третьему классу риска, в связи с чем Росздравнадзор уделяет им такое пристальное внимание. Приостановка применения системы может продлиться до устранения производителем всех замечаний регулятора, добавил он.

В департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что не используют Botkin.AI в столичных клиниках. Вместе с тем там добавили, что на сегодняшний день в рамках эксперимента работают более 50 ИИ-сервисов, которые выявляют признаки патологий по 28 клиническим направлениям.

Ранее замминистра здравоохранения РФ Павел Пугачев заявил, что Минздрав РФ рассматривает возможность использования искусственного интеллекта в качестве альтернативы второму мнению при проведении маммографии.

До этого сообщалось, что нейросети в Москве начали распознавать признаки лор-заболеваний на рентгеновских снимках. В частности, алгоритмы могут обнаруживать по результатам рентгенографии носовых пазух серьезную патологию – синусит.

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