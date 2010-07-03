Вице-мэр заявила о начале эксперимента по цифровому зрению в медицине

17:08
Фото: портал мэра и правительства Москвы
С конца 2019 по 2021 год в столице проведут эксперимент по использованию технологии компьютерного зрения, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.
Она пояснила, что с помощью этой технологии программа сможет автоматически анализировать медицинские снимки и выявлять признаки таких заболеваний, как рак легких, молочной железы и других патологий.
Ракова назвала здравоохранение ключевой отраслью для внедрения инновационных технологий.
"Современные инструменты позволят точнее выявлять заболевания, снижать вероятность ошибок и минимизировать риски для пациентов, но для того, чтобы оценить возможности внедрения таких технологий, требуется поэтапный аналитический подход. И в вопросах их внедрения мы должны опираться не только на экспертное мнение врачей, но и на опыт и мнение специалистов, разрабатывающих подобные технологии", – цитирует ее ТАСС.
Заммэра добавила, что для проведения эксперимента необходимо привлекать компании, работающие с компьютерным зрением. Они будут соревноваться на гранты правительства Москвы. В ходе конкурса компаниям-разработчикам нужно будет пройти процедуру клинико-технических испытаний, доказать свое соответствие критериям, предъявить сертификаты соответствия и предварительные научные результаты.
По ее словам, эксперимент подобного масштаба в медицине проводится впервые в мире. Программы компьютерного зрения будут работать на базе Единого радиологического информационного сервиса (ЕРИС) – информационной системы, в которой сейчас хранится около трех миллионов изображений рентгеновских и томографических снимков.
Ракова отметила, что программа проанализирует все случаи проявления того или иного заболевания, основываясь на базе данных, а затем сможет анализировать новые поступающие снимки и определять заболевания по схожим признакам. Кроме того, программа сможет отслеживать изменения в снимках одного и того же пациента и выносить свое заключение о динамике.
Ранее сообщалось, что врачам будут доплачивать за выявление онкологических заболеваний у пациентов. Соответствующий законопроект одобрили в Госдуме.
Согласно новому документу, если сотрудник медицинской организации обнаружит рак у посетителя во время диспансеризации или профилактического осмотра, то сможет претендовать на денежную выплату. Система будет введена с января 2020 года.
Размер доплаты врачам-специалистам определит правительство Российской Федерации. Кроме того, новый законопроект также поменяет источник финансирования субъектов РФ на высокотехнологичную медпомощь. По новым правилам им станет федеральный бюджет. Норма также вступит в силу в 2020 году.
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