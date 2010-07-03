Специалист рассказала, как нормализовать артериальное давление без таблеток

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Врач-терапевт высшей категории Мария Гаврилова рассказала о мерах, которые позволяют эффективно нормализовать артериальное давление без лекарств, сообщает сайт "Аргументы и факты".

По словам специалиста, при гипертонии важно придерживаться особого рациона. Рекомендуется есть больше фруктов, овощей и круп. Допускается также рыба и постное мясо. Соленые, жареные, копченые и консервированные продукты лучше полностью исключить.

Снижает артериальное давление аэробная нагрузка (бег, плавание, танцы). При таких нагрузках кровь насыщается кислородом и состояние больного значительно улучшается.

Эксперт напомнила и о важности сна. Минимум ночного отдыха составляет 7-8 часов. Это время необходимо сердцу для восстановления. Частые бессонные ночи – это прямой путь к устойчивой гипертонии.

Ранее врач-терапевт высшей категории и популяризатор медицины Алексей Водовозов предупредил, что холода могут спровоцировать обострение практически всех хронических заболеваний. По его словам, в первую очередь это касается дыхательного аппарата, затем сердечно-сосудистой системы.

