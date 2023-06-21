Росздравнадзор заблокировал свыше 57 тыс сайтов за незаконную продажу лекарств

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Роман Васильев

Росздравнадзор заблокировал свыше 57,5 тысячи порталов за несанкционированную продажу лекарственных препаратов, пишет РИА Новости со ссылкой на начальника управления лицензирования и контроля соблюдения обязательных требований ведомства Ирину Крупнову.

"В настоящее время сотрудниками Росздравнадзора рассмотрено 85 899 интернет-ресурсов, по факту реализации незаконной продажи лекарственных средств заблокировано 57 588 сайтов", – поделилась она на собрании экспертного совета по вопросам регулирования обращения медицинских изделий комитета ГД по охране здоровья.

В этому году стало известно, что Роскомнадзор заблокировал свыше 20,5 тысячи сайтов, которые незаконно продавали лекарства. В более чем 70% случаев блокировались страницы, предлагающие купить незарегистрированные в РФ препараты.

При этом в 13% случаев блокировке подвергались сайты, которые продавали рецептурные лекарства. Речь шла в том числе о психоактивных препаратах, способных вызывать зависимость.



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