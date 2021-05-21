Мурашко рассказал о вакцинации от COVID-19 в регионах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Те российские регионы, где охват вакцинацией от COVID-19 выше, показывают устойчивую тенденцию к нормализации эпидемической ситуации. Об этом сообщил глава министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
По его словам, необходимо, чтобы каждый осознавал ответственность не только за себя, но и за окружающих.
"Те регионы, где наибольший охват вакцинацией населения, показывают устойчивую тенденцию к нормализации ситуации по ковиду", – цитирует Мурашко ТАСС.
Ранее глава Минздрава рассказал, что "эпидемиологический щит" России будет включать в себя диагностику и профилактику инфекционных заболеваний.
Он подчеркнул, что вирусы появляются регулярно, однако существуют определенные технологии, позволяющие быстро проводить детекцию, разрабатывать лекарства.
По его словам, формирование системы профилактики инфекционных заболеваний заключается в разработке тестов и профилактических лекарств, чтобы сдерживать эти процессы и управлять ими.
Собянин призвал москвичей активнее вакцинироваться от COVID-19
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