Мурашко рассказал о вакцинации от COVID-19 в регионах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Те российские регионы, где охват вакцинацией от COVID-19 выше, показывают устойчивую тенденцию к нормализации эпидемической ситуации. Об этом сообщил глава министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По его словам, необходимо, чтобы каждый осознавал ответственность не только за себя, но и за окружающих.

"Те регионы, где наибольший охват вакцинацией населения, показывают устойчивую тенденцию к нормализации ситуации по ковиду", – цитирует Мурашко ТАСС.

Ранее глава Минздрава рассказал, что "эпидемиологический щит" России будет включать в себя диагностику и профилактику инфекционных заболеваний.

Он подчеркнул, что вирусы появляются регулярно, однако существуют определенные технологии, позволяющие быстро проводить детекцию, разрабатывать лекарства.

По его словам, формирование системы профилактики инфекционных заболеваний заключается в разработке тестов и профилактических лекарств, чтобы сдерживать эти процессы и управлять ими.

