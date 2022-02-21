Фармаколог предупредил о вызывающих зависимость препаратах

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Россиян предупредили о риске возникновения лекарственной зависимости. Об этом рассказал старший научный сотрудник кафедры молекулярной фармакологии и радиобиологии РНИМУ имени Пирогова Владимир Роговский в интервью агентству "Прайм".

Специалист пояснил, что зависимость делится на психическую и физическую. Первый вариант предполагает, что человек испытывает приятные чувства после приема лекарства и хочет получить их снова.

При физической зависимости к лекарству привыкает организм человека, которой начинает использовать очередную порцию средства для своих нужд.

Для избавления от лекарственной зависимости Роговский посоветовал обращаться к специалистам. Он подчеркнул, что бороться с недугом в одиночку крайне сложно.

"Лучший способ – не доводить до этого, понимая, к чему приведет бесконтрольный прием различных веществ", – заключил фармаколог.

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