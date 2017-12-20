Врачам могут дать право отказываться от абортов по соображениям совести

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В Общественной палате предложили дать врачам право отказываться от проведения абортов по соображениям совести. Проект был составлен по итогам работы круглого стола "Искусственные аборты и проблемы охраны здоровья семьи, материнства, детства".
В документе отмечается, что с точки зрения традиционной профессиональной этики врача аборты противоречат таким ее основным принципам – "не навреди" и "не вручу никакой женщине абортивного пессария", передает RT.
Проект планируют направить в Минздрав и профильные комитеты Госдумы до конца года.
Ранее сообщалось, что в России ужесточили требования к проведению абортов. С сегодняшнего дня их смогут делать только по специальной лицензии. Общая, по акушерству и гинекологии, теперь не пройдет.
Новые правила ввели, чтобы лучше контролировать клиники.
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