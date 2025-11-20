Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 ноября, 14:12

Общество

Акция "Московский донор" пройдет в столице 21 ноября

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Заключительная в этом году акция "Московский донор" состоится в столице 21 ноября в Центре профессионального и карьерного развития, сообщает пресс-служба столичного департамента территориальных органов исполнительной власти.

Стать участниками проекта смогут люди, соответствующие медицинским требованиям. Акция продлится с 10:00 до 13:00, отметили в ведомстве.

Для участия в акции необходима регистрация. Желающим сдать кровь рекомендуется выспаться, съесть на завтрак легкие продукты и поддерживать водный баланс. Полный список противопоказаний к донорству находится на сайте партнера акции Центра крови имени Гаврилова.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что за первый период этого года выполнено около 13 тысяч донаций и собрано почти 6 тысяч литров крови. Она отметила, что таких результатов удалось достичь, благодаря сотрудничеству Центра крови имени Гаврилова с крупными предприятиями, организациями и учебными заведениями.

Читайте также


медицинаобществогород

Главное

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

Чем опасны БАДы для снижения веса?

Пищевые волокна могут травмировать воспаленный ЖКТ, а аминокислоты – вызвать подагру

Некоторые добавки в сочетании с антикоагулянтами приводят к кровотечению

Читать
закрыть

Кому не стоит делать массаж лица?

Стоит быть аккуратными пациентам с куперозом в стадии обострения

Сыпь грозит людям с жидкой себореей, поскольку у них жирная кожа и расширенные поры

Читать
закрыть

Что происходит со сделками на вторичном рынке жилья?

В РФ возвращают квартиры продавцам из-за "сделок под давлением мошенников"

Эксперты призывают принять закон о деятельности профессиональных риелторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика