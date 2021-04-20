Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

10:26

В Сингапуре создали систему тестирования на коронавирус через дыхание

медицина за рубежом общество

Фото: WALLACE WOON/EPA/ТАСС

В Сингапуре создали аппараты для проведения тестов на COVID-19 через дыхание. Их планируют использовать во время крупных мероприятий и устанавливать в аэропорту, сообщает "Вечерняя Москва".

Во время исследований система под названием TracieX показала точность результатов на уровне 95%. Уточняется, что стоимость тестирования данным аппаратом дешевле, чем у существующих аналогов, – около 20 долларов.

В Национальном центре инфекционных заболеваний и в аэропорту Чанги системы запустили в тестовом режиме. Каждый месяц планируют выпускать около 200 тысяч единиц тестов. Позднее это число может дорасти до двух миллионов в месяц.

Ранее в России разработали универсальный кожный тест для выявления иммунитета к коронавирусу COVID-19. Благодаря новой разработке больше не нужно будет брать кровь из вены.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать