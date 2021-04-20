В Сингапуре создали систему тестирования на коронавирус через дыхание

10:26
Фото: WALLACE WOON/EPA/ТАСС
В Сингапуре создали аппараты для проведения тестов на COVID-19 через дыхание. Их планируют использовать во время крупных мероприятий и устанавливать в аэропорту, сообщает "Вечерняя Москва".
Во время исследований система под названием TracieX показала точность результатов на уровне 95%. Уточняется, что стоимость тестирования данным аппаратом дешевле, чем у существующих аналогов, – около 20 долларов.
В Национальном центре инфекционных заболеваний и в аэропорту Чанги системы запустили в тестовом режиме. Каждый месяц планируют выпускать около 200 тысяч единиц тестов. Позднее это число может дорасти до двух миллионов в месяц.
Ранее в России разработали универсальный кожный тест для выявления иммунитета к коронавирусу COVID-19. Благодаря новой разработке больше не нужно будет брать кровь из вены.
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