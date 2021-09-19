Главный инфекционист США рассказал, как снизить смертность от COVID-19

19 сентября, 00:06
Фото: Гришкин Денис/Агентство "Москва"
Расширение вакцинации может удержать США от миллиона смертей от COVID-19, заявил главный инфекционист страны Энтони Фаучи в интервью CNN.
Он выразил надежду, что число погибших от коронавируса не достигнет миллиона.
"Я не думаю, что это нечто неизбежное... У нас есть вакцины, которые высокоэффективны и в теории, и в реальном мире, которые безопасны", – сказал Фаучи.
Он отметил, что для этого нужна вакцинация подавляющего большинства населения. Врач напомнил, что в США до сих пор 70 миллионов человек не иммунизированы, хотя имеют на это права.
Ранее ученые Университета Мэриленда в США рассказали о повышенной опасности мутировавшего коронавируса. В рамках своего исследования специалисты оценили 49 случаев заражения разными штаммами COVID-19. В каждом из них заболевание протекало бессимптомно или слабо выражено.
Эксперт рассказал, насколько высока вероятность четвертой волны ковида
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