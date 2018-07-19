Режиссеру Валерию Ускову сделали операцию на сонной артерии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В четверг, 19 июля, хирурги одной из московских больниц прооперировали 85-летнего режиссера Валерия Ускова. Ему сделали стентирование сонной артерии для улучшения потока крови.

"Операция длилась долго, несмотря на то, что это рутинная процедура. Однако, Валерий Иванович тоже немолодой человек", – поделилась с журналистами "Комсомольской правды" супруга Ускова.

Она отказалась рассказать подробнее о состоянии мужа, так как верит в приметы.

Сейчас режиссер находится в реанимации. Его самочувствие медики оценивают как стабильное.

Советский и российский кинорежиссер Валерий Усков известен по кинокартинам "Тени исчезают в полдень", "Вечный зов", "Отец и сын", "Ермак" и другие.

Ранее хирурги больницы имени Боткина успешно провели первую в истории клиники трансплантацию печени. До этого такие операции проводили только в НИИ имени Склифосовского.